Biontech aşısı hangi hastanelerde yapılacak? Biontech aşısı kaç doz, kimlere vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçen hafta düzenlenen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında aşılama için “telefonlarınıza gelecek mesajları dikkatle takip edin” diyerek seslendiği 60-65 yaş arası yurttaşların beklediği mesaj cumartesi akşamında geldi. Aşılamada yeni grup açıldığını duyuran Bakan Koca, 60 yaş üzeri yurttaşlar ile risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan yurttaşlar ve immuno supresif tedavi alanların aşı olabileceğini açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta test edilmek üzere getirilen 5 bin 800 doz aşının ardından 2 gün içinde yaklaşık 1,4 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Biontech aşısı hangi hastanelerde yapılacak? Biontech aşısı kaç doz yapılıyor, Biontech aşısı kimlere vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta test edilmek üzere getirilen 5 bin 800 doz aşının ardından 2 gün içinde yaklaşık 1,4 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Koca, dün 750 bin doz, bugün ise 700 binden fazla kullanıma hazır Biontech aşısının teslim alındığını belirtti. 60 yaş üstü aşıların başlamasıyla gözler Biontech aşısına çevrildi. Vatandaşlar 'Pfizer Biontech aşısı kimlere vurulacak? Biontech aşısı hangi hastanelerde yapılacak? Biontech aşısı kaç doz?

Sağlık Bakanı Koca "Aşılamayı hızlandırmak için Alman menşeli Biontech aşısını sürece dâhil ettik. 1,4 Milyon doz aşı bugün itibariyle elimizde. Nisan başında bu, 4,5 Milyon doza ulaşacak. 30 Milyon dozluk opsiyonlu bir anlaşma da yaptık. Üretim arttıkça daha çok aşı alacağız." açıklamasında bulundu.

PFİZER BİONTECH AŞISI KİMLERE YAPILACAK?

Biontech aşısıyla ilgili Koca, “Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak” açıklamasında bulundu. Bakan Koca, testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldiğini vurgulayarak, “Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak” dedi.

PFİZER BİONTECH AŞISI HANGİ HASTANELERDE YAPILACAK?

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, belirterek “Sadece belirli hastanelerde yapılabilir” dedi. Biontech aşısının hangi hastanelerde yapılacağına dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

BİONTECH AŞISI KAÇ DOZ?

Biontech aşısı tek doz mu sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Türkiye'nin de temin ettiği aşılar arasında yer alan Biontech, tek doz ve iki doz olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, Biontech aşısı tek doz mu, iki doz mu yapılacak? İşte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova'nın yaptığı o açıklama

Prof. Dr. Akova, bu aşının yurt dışında da değişik ülkeler tarafından kullanım onayı verilen dozunun 2 doz halinde uygulanması olduğunu vurgulayarak, "Ama İsrail’de yapılan çalışmalarda ikinci doz aşı yapılmadan hemen önce kandaki antikor düzeyleri ve aşı yapılan kişilerin takibi sonucunda yüksek oranda koruyuculuğu olduğu gösterildi. Yani tek doz aşının bile koruyuculuğu var. Ama tek doz aşının koruyuculuğuna uzun vadede güvenmek pek doğru olmaz. Çünkü belli zaman içerisinde tek doz aşı ile o antikor düzeyleri düşer, onun için mutlaka 2 doz yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

PFİZER BIONTECH AŞISI HANGİ ÜLKENİN?

Pfizer Anonim Şirketi, dünyanın önde ilaç şirketlerinden biridir. Dünya ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen firmalardandır. Charles Pfizer ve Charles Erhart adlı kuzenler tarafından 1849 yılında kurulmuş olup; hâlâ etkinliğini sürdürmektedir.

Pfizer, Amerikan çok uluslu bir ilaç şirketidir. Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biridir ve toplam gelire göre en büyük ABD şirketlerinin 2018 Fortune 500 listesinde 57. sırada yer almaktadır.

BioNTech SE, Almanya merkezli halka açık biyoteknoloji şirketi. Çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif immünoterapiler üretmektedir. Kanser immünoterapisi için mRNA tabanlı ilaçlar, bulaşıcı hastalıklar için aşılar ve nadir hastalıklar için protein tedavileri geliştirmektedir.