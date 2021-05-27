Biontech aşısı geldi mi, sağlık ocaklarında Biontech yapılacak mı? Biontech kaç doz uygulanıyor, Türkiye’ye ne kadar biontech aşısı geldi?

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada kullanılacak Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye ulaştı. Aşılama takvimi devam ederken, aşı tedariki ile ilgili adımlar da hızlandı. 100 milyon doz Çin aşısı Sinovac, 120 milyon doz Alman BioNTech ve 50 milyon doz Rus Sputnik aşıları için anlaşmalar sağlanmıştı. 120 milyon doz aşı göndermesi beklenen BioNTech yeni parti aşıları teslim etmeye başladı. Aşılar Ankara'ya ulaştı.

Türkiye'ye yeni bir aşı sevkiyatı gerçekleştirildi. Bugüne kadar 6,1 milyon doz BioNTech aşısı gelmişti. Haziranda buna ek olarak 30 milyon doz aşı gelecek. 15 Haziran’a kadar 14,2 milyon doz BioNTech aşısının getirileceğini, geçen hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech Kurucusu Uğur Şahin’in de katıldığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamıştı.

Biontech kaç doz uygulanıyor?

2 doz Pfizer-BioNTech aşısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunda, hastaneye yatma ve ölüme karşı oldukça etkili olduğunu ortaya koydu.

Lancet tıp dergisinde yayımlanan araştırmaya göre de iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, yaşlılar da dahil Kovid-19'a yakalanma, hastaneye yatma, ağır hastalık ve ölüme karşı yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı.

Sağlık ocaklarında Biontech yapılacak mı?

Daha önce eksi 80 derecede saklanması gerektiği belirtilen BioNTech aşısına ilişkin Avrupa İlaç Ajansının "BioNTech aşılarının saklama koşullarında değişiklik olduğu ve aşı dolaplarında 2-8 derece arasında 5 gün yerine 1 ay saklanabileceği"ni açıklamasının ardından aşılamada izlenen yol haritası, Sağlık Bakanlığınca yeniden değerlendirmeye alındı. Yeni kararla BioNTech aşıları da Sinovac gibi Aile Sağlığı Merkezlerinde hekimlerin gözetiminde yapılabilecek.

Ne kadar biontech aşısı geldi?

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye'ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi.

Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.