Biontech aşısı aile hekimliğinde yapılıyor mu? Biontech aşı randevusu nasıl alınır?

Biontech aşısı aile hekimliğinde yapılıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılarının bugünden itibaren Aile Hekimlerinde uygulanabileceğini kaydetti. Peki, biontech aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de sadece özel ve kamu hastanelerinde uygulanabilen BioNTech aşılarının bugünden itibaren Aile Hekimlerinde uygulanabileceğini ifade ederek, vatandaşların e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabileceğini kaydetti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin." İfadelerini kullandı. Biontech aşı randevusu nasıl alınır?

Biontech aşı randevusu nasıl alınır?

aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız’da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

Corona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra “Hastane randevusu al” “Aile Hekiminden randevu al” seçeneği üzerinden “Genel Arama” ardından “Covid-19 aşı” seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI