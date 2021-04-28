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BioNtech aşı randevuları iptal edildi! Milyonlarca kişiye bu mesaj gönderildi...

28 Nisan 2021 Çarşamba - 22:51 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 22:51

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aşı kararı. Koronavirüs Bilim Kurulu BioNtech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verdi. BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevular iptal edildi. Sağlık Bakanlığı randevularla ilgili milyonlarca kişiye SMS mesajı yolladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede  uygulanan Biontech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına  karar verildiğini bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim  Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm dünya ile birlikte salgın  boyunca ağır bedeller ödediklerini, yeni bir dünya düzenine sert ve hazırlıksız  bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti.  'Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı  bolluğu yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarının 30  milyon dozu geçeceğini bildirdi. Bakan Koca, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu  toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak  Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak  uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta  yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da  artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat  konularında görüşmeler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
 
ALINAN RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurul toplantısı sonrası BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini açıklamasının ardından BioNTech aşısı için randevu alanların randevuları iptal edildi. 
 
YENİ RANDEVU İÇİN SMS GÖNDERİLDİ
 
Akşem saatlerinde ise Sağlık Bakanlığı milyonlarca kişiye şu mesajı gönderdi "Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz." Bu mesaj sonrası aşı için yeni tarihler belirlendi. 
 

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