BioNtech aşı randevuları iptal edildi! Milyonlarca kişiye bu mesaj gönderildi...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan Biontech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verildiğini bildirdi. Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm dünya ile birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödediklerini, yeni bir dünya düzenine sert ve hazırlıksız bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti. 'Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Koca, "Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarının 30 milyon dozu geçeceğini bildirdi. Bakan Koca, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
ALINAN RANDEVULAR İPTAL EDİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurul toplantısı sonrası BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildiğini açıklamasının ardından BioNTech aşısı için randevu alanların randevuları iptal edildi.
YENİ RANDEVU İÇİN SMS GÖNDERİLDİ
Akşem saatlerinde ise Sağlık Bakanlığı milyonlarca kişiye şu mesajı gönderdi "Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz." Bu mesaj sonrası aşı için yeni tarihler belirlendi.