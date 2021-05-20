Biontech aşı ne zaman gelecek? Yeni biontech aşıları Türkiye’ye geldi mi?

Pfizer-Biontech, Türkiye'ye ek 60 milyon doz için anlaşma sağlayarak toplam anlaşmayı 120 milyon doza çıkardı. Biontech, Türkiye ile yaptığı aşı anlaşmasını 120 milyon doza çıkaracak. Yapılan son anlaşma ile Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı tedarik edilecek. Apara'nın haberine göre; Anlaşma 30 milyon dozluk opsiyon da içeriyor.

Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak anlaşma imzaladı. Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, "BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

BİONTECH AŞI NE ZAMAN GELECEK?

ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri corona virüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

UĞUR ŞAHİN: TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını tesklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti. Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtti.