Biontech 3. doz aşı ne zaman? 3. Doz aşı kimler yaptıracak?

Hatırlatma dozu olarak nitelendirilen 3. Doz Biontech aşısının yapılıp yapılmayacağı bir süredir gündemdeydi. Bilim Kurulu Toplantısı’ndan aşı ile ilgili karar çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı’nda toplanan Bilim Kurulu Toplantısı’nda alınan karara göre mRNA aiılarının risk grupları önceliği göz önünde bulundurularak hatırlatma dozu olarak uygulanacağı belirtildi. Peki, Biontech 3. doz aşı ne zaman? Biontech 3. doz aşı Kimler 3. doz BioNTech aşısı yaptıracak? mRNA aşısı hangisi? İşte detaylar…

Bir süredir 3. doz aşı ile ilgili sorular akıllardaydı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’ndan 3. doz aşı ile ilgili karar çıktı. Bilim Kurulu'nun ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. doz aşıların yapılmasının uygun olacağını duyurdu.

KİMLER mRNA AŞISI YAPTIRACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamada önemli kararlar alındığını belirterek kararları şu şekilde sıraladı:

BAKAN KOCA’DAN 3. DOZ AÇIKLAMASI!

1. mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar

b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar

c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.

2. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı.

3. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.

4. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı %67, 2 doz aşılı olanların oranı ise %59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.

5. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."

3. DOZ AŞI NE ZAMAN?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak. 2. doz mRNA aşısının üzerinden 6 aya kadar geçmiş sağlık çalışanları, 18-60 yaş arasındaki kronik hastalar, 60 yaş üstü kişiler hatırlatma dozu yaptırabilecek" ifadelerini kullandı.

3. doz aşı bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak.

mRNA AŞISI HANGİSİ?

Virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşı olarak adlandırılan mRNA aşısı, Türkiye’de uygulanan BioNTech aşısıdır. Mesajcı RNA, sentezlenecek bir proteinin amino asit dizisine karşılık gelen kimyasal şifreyi taşıyan bir moleküldür. mRNA, bir DNA kalıptan transkripsiyon yoluyla sentezlenir ve protein sentez yeri olan ribozomlara, protein kodlayıcı bilgiyi taşır.

mRNA aşıları, virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşılardır. Aşı kişiye enjekte edildikten sonra kişinin hücreleri, bu genetik kodu kullanarak bağışıklık sistemini uyaran maddeleri (antijen) üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçirir.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.