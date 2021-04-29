Biontech 2. doz randevu ne zaman açılıyor? Biontech aşı randevusu alınamıyor, Biontech aşısı neden ertelendi?

Biontech aşı randevusu neden alınamıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değişeceğini belirtti. BioNTech aşılarında ikinci dozun 6-8 hafta arasından yapılacağı açıkladı. Biontech 2. doz randevu ne zaman açılıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurdu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini söyleyen Bakan Koca, “Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir.” dedi.

SMS İLE BİLGİLENDİRİLECEK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci doz Biontech aşısı olacaklar SMS yoluyla bilgilendirilecek.

ERTELEME MESAJI

Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı BioNTech aşısının nasıl uygulanacağını yayımladığı kılavuzda, ikinci doz uygulamasının birinciden 4 hafta sonra yapılacağını belirtmişti.