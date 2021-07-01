Biontech 2. doz aşı ne zaman? Biontech aşısında 2 doz arasındaki süre kaç hafta oldu?

Uzun süredir Biontech aşısında iki doz arasındaki sürenin ne hafta olacağı merak ediliyordu. Bilim Kurulu toplantısından sonra belli oldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Biontech aşısında iki doz arasındaki sürenin değiştiği duyurdu. İlk dozu olanların ikinci doz aşı randevuları için bekleme süresi kısaldı. Peki, Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılacak? Biontech 2. doz aşı ne zaman? Biontech aşısında iki doz arasındaki süre kaç hafta oldu? Biontech kaç hafta arayla yapılacak? İşte Biontech 2 doz aşı arasındaki süre...

Milyonlar merak ediyordu ve belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Biontech aşısında iki doz arasındaki sürenin düşürülmesi gündemdeydi. Son Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısında iki doz arasındaki bekleme süresinin kısaltıldığını duyurdu. Peki, Peki, Biontech 2. doz aşı kaç gün sonra yapılacak? Biontech 2. doz aşı ne zaman? Biontech aşısında iki doz arasındaki süre kaç hafta oldu? Biontech kaç hafta arayla yapılacak? İşte Biontech 2 doz aşı arasındaki süre...

Dünyada Delta varyantı alarmı verilirken Türkiye'de de aşılama takviminde yeni yol haritasını belirlendi. Türkiye’nin de aralarında olduğu 85 ülkede delta varyantının görülmesinin ardından son Bilim Kurulu'nda yaşanan gelişmeler, yeni varyantlar ve aşılama sürecine ilişkin yeni adımlar değerlendirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nun ardından yaptığı açıklamada yeni kararları duyurdu.

BİONTECH AŞISINDA 2 DOZ ARASINDAKİ SÜRE KAÇ HAFTA OLDU?

BioNTech aşısında iki doz randevularını daha önce 6-8 haftaya çeken Sağlık Bakanlığı , yeni karar alarak sürenin kısaltılmasına karar verdi. Konuyla ilgili Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur." dedi.

2. DOZ AŞILAR KAÇ GÜN SONRASI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası yaptığı açıklamada 2. doz aşı randevuları hakkında, "Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın 2. dozunu 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur. " dedi.

Koca sözlerini şöyle sürdürdü;

"Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur. 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret eden, bu devletin kurumlarıdır. Bu hizmetler elbette bizim sorumluluğumuz ve görevimizdir. Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz."

E-DEVLET VE MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır.

TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.