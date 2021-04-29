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Biontech 2. aşı randevusu ertelendi mi? Biontech 2. aşı randevuları aktif mi? Sağlık Bakanlığından yeni açıklama geldi!

29 Nisan 2021 Perşembe - 10:07 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 10:07

BioNTech 2. aşı randevusu iptal edil mi? İkinci doz BioNTech aşısı olacakların randevularının ertelenmesine yönelik karar iptal edildi. Değişiklikle mevcut randevular korunacak, yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.


İkinci doz BioNTech aşısında randevuların ertelenmesi kararı iptal edildi.  Mecut randevusu olanlar ikinci dozu olabilecek. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta çıkarıldığını duyurmuştu.

Mevcut randevuları da etkileyeceği belirtilen karar kapsamında randevular düşürülmüştü.

Ancak bu uygulamadan vazgeçildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, BioNTech aşısında alınan ikinci doz randevuların korunacağını açıkladı.

Yeni randevular ise 6-8 hafta arasına verilecek.

 

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