Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar'ın mutlu günü!

Binnaz Avcı ve Murat Metin Acar bugün Beykoz Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen törenle nikah masasına oturdu.

Çok az sayıda davetlinin katıldığı törende pandemi kuralları uygulandı. Saba Tümer nikahtan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Gelin çiçeğini kapmaya çalışan Tümer bu çabasında başarısız oldu. Ünlü sunucu o anları ‘Müge’nin beni tepmesiyle umutlarımın bitti an’ mesajıyla yayınladı.

Nikahtan sonra sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Binnaz Avcı; 'Çok şey var söyleyecek çok şey var yazacak… Şimdilik sadece bu fotoğraf ve dilimde şükür... Seni çok seviyorum.' açıklamasını yaptı.