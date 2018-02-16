Binlercesi yola çıktı! Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

6.5 milyon Çinli turist kendi ülkelerindeki yeni yıl tatili nedeniyle bu hafta ülke dışına çıkmaya hazırlanıyor.

Turizmciler, 2018 yılının Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması nedeniyle başta özellikle İstanbul , Kapadokya ve Pamukkale 'ye bir hafta içerisinde binlerce Çinli turistin gelmesini bekliyor.

Çin, ay takvimine göre yeni yıla girdi ve 6.5 milyon Çinli bir haftalık tatil için yurtdışına çıkmaya başladı. Ülkenin en büyük turizm otoritelerinden olan Ctrip raporuna göre Çinli turistler bu dönemde milyarlarca dolar harcayacak.

2017 yılında, aynı dönemde 6.15 milyon Çinli turistin ülke dışına çıktığı belirtilirken bu yıl yüzde 6 civarında artış bekleniyor.

Yapılan araştırmaya göre her bir Çinli tatilde 9 bin 500 Çin yuanı yani 1500 dolar harcayacak. Böylelikle uluslararası seyahat eden Çinliler turizm pazarına 10 milyar dolar para bırakacak. Bu bedel geçen yıl ki toplamdan yüzde 5 fazla.

Singapur, Japonya, Çinli turistlerin gözdeleri arasındaki ülkeler ise Tayland ABD ve Antarktika geliyor. Güney Asya ülkelerine yapılan ortalama harcamanın 25 bin dolardan fazla olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'YE GELEN ÇİNLİ TURİST SAYISI MİLYONA ULAŞABİLİR

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen, gerekli adımların atılması durumunda Türkiye'nin de pastadan büyük pay alabileceğini belirtti.

Charter sefer sayılarının artması lazım. Uçak sayısı yeterli olmadığı için talep olsa da Çinli turist getiremiyoruz. Bu dönemler önceden planlandığı takdirde misafir sayısı artacaktır.

Murat Şen, küresel turizm harcamalarının yüzde 23'ünü Çinlilerin oluşturduğunu ancak Türkiye'nin bölgeye yönelik charter sayılarının yetersiz olduğunu açıkladı. Şen, iyi çalışıldığı takdirde ilerleyen dönemde Türkiye'deki Çinli turist sayısının Rus ve Alman turistleri geride bırakabileceğine dikkat çekti. Bu seneki gerçekçi beklenti ise 500 bin misafir civarında.

2015 yılının ilk yarısında 313 bin Çinli turist Türkiye'ye gelmiş ancak terör eylemleri ve darbe girişimi nedeniyle 2016'da bu sayısı 150 binin altına inmişti. 2017 yılında güvenlik endişelerinin oradan kalkmasıyla Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 250 bini bulmuştu.

İSTANBUL, PAMUKKALE VE KAPADOKYA EN GÖZDE MEKANLAR

Profesyonel Çince Rehberler Derneği (ÇİRED) Başkanı A. Kadir Tanrıdağlı da 2018 yılının Çin'de Türkiye turizm yılı olmasıyla bu yılki performansın 2015 yılını geçebileceğini söyledi.

Tanrıdağlı, Çinli turistlerin dünden itibaren yurtdışına çıkmaya başladığını ve bu hafta 7 ila 10 bin arası turistin de Türkiye'ye geleceğini beklediklerini belirtti. Uçak sayılarının artması durumunda bu rakamın yaz döneminde daha da yükselmesi söz konusu.

THY şu anda Çin'de 5 noktadan Türkiye'ye direkt uçuyor. Körfez şirketlerinin de charter seferleriyle Ankara ve Adana 'ya Çin'den yolcu taşıdığı biliniyor. Onur Air de daha önce Çin seferlerine yatırım yapacağını açıklamıştı.

Türkiye'deki turizm noktaları arasında Çinlilerin favori yerleri ise Pamukkale ve Kapadokya. DENTUROD Başkanı Murat Şen görsel açıdan bu iki yerin çok iyi fotoğraf vermesi ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunmasının turist tercihlerinde etkili olduğunu vurguladı.

Antalya, Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı ise Kapadokya ve Pamukkale'nin yanı sıra Safranbolu Kuşadası ve Fethiye kültür turizmine ilginin büyük olduğunu ve dönüş yolunda da Konya 'nın öne çıktığını belirtti.

Karslı, Çinli turistin 7 gecelik konaklamalarda tur ve ulaşım ücretleri dışında alışverişe ortalama 500-600 dolar civarında harcama yaptığının altını çizdi. Bu rakam 1500 dolara kadar çıkabiliyor.

MEDENİ OLUN UYARISI

Öte yandan, Çinli yetkililer de turistlere 'medeni olma' uyarısında bulundu. Geçen hafta ülke dışına çıkacak Çin vatandaşları için yayımlanan bildiride, Çin Turizm Akademisi yetkilileri vatandaşlardan duyarlı olma çağrısı yaptı.

Turistlerin kurallara uyması, talimatları dinlemeleri, iyi davranış sergilemeleri, diğer insanlara karşı kibar olmaları ve Çinli turistlerin imajını iyileştirmeleri istendi.

Uyarılar arasında çizim, grafiti yapılmaması özellikle vurgulandı. Zira geçen yıllarda bazı Çinli turistler 3 bin 500 yıllık antik Mısır kalıntılarını ve tapınaklarını tahrif etmiş ve Çin de dahil olmak üzere büyük tepki toplamıştı.

Habertürk