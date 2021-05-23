Binlerce tweet atıldı! #ErdoğanlaBirlikteyiz

Twitter üzerinden Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar büyük ilgi gördü. Paylaşımlara milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar atılan tweet sayısı 250 bini geçti.

İşte o paylaşımlardan öne çıkanlar:

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Dr.Betül Sayan Kaya: Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan: "Allah ömür verdikçe liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip #ErdoğanlaBirlikteyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Dün olduğu gibi, bugün de, yarın da #ErdoğanlaBirlikteyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Döç. Dr. Tahir Büyükakın: Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. #ErdoğanlaBirlikteyiz

AK Parti Bingöl Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz : "Milletin desteği ve duası ile nice hizmetlere ve reformlara liderlik yapmış, yapmaya devam eden, ülkemizde ve tüm dünyada mazlumların sesi olan #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: "2023 hedeflerine giden güçlü ve müreffeh Türkiye yolunda Dün de, bugün de, yarın da daima #ErdoğanlaBirlikteyiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü: