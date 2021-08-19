İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi’ndeki çiftlik evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda, variller içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Baskında 1 kişi de gözaltına alındı.
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Binlerce litre sahte içki ele geçirildi
Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA) | 19 Ağustos 2021 Perşembe - 10:01 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 10:01