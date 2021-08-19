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Binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA) |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 10:01 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 10:01

Adana’da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çiftlik evinde 6 bin litre sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi’ndeki çiftlik evinde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Çiftlikte yapılan aramalarda, variller içinde 6 bin litre sahte içki ele geçirildi. Baskında 1 kişi de gözaltına alındı.
 

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