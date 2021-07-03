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Binlerce kişiye geri ödeniyor! Faizsiz ev ve araba...
Faizsiz ev ve araba edindirme faaliyetleri yürüten şirketlerler ilgili flaş karar! Paralar geri ödeniyor.BDDK, faizsiz konut ve taşıt edindirme, yani tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak gerekli şartları sağlayamayan 21 şirketin tasfiyesine karar verdi. 8 şirket de iradi tasfiyeye giderken 6 şirketin intibak süreci ise devam ediyor. Tasfiye olan şirketler müşteri alamayacak ve geri ödeme yapmak zorundalar.
Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen ‘tasarruf finansman’ sistemi sık sık tartışma konusu olurken, çıkarılan yasa gereği 35 şirket faizsiz konut sistemi çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yapmıştı. Bu şirketlerden 23’ü tek başına, 12’si ise 5 şirket çatısı altında birleşmek üzere başvurmuştu.