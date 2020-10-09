Binlerce kişiye 58 bin lira ödenecek! 3 yıl boyunca...

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren adım. Yeni iş kuran gençlere 3 yıl süreyle vergi teşviği, 1 yıl da prim desteği uygulanıyor. 2020 yılında ilk defa kendi işini kuran genç girişimci, bu yıl 28 bin liraya kadar teşvik alabilecek. 3 yılın sonunda ise toplam teşvik 58 bin 200 lirayı bulacak. Kimler, nasıl yararlanabilir?

Yeni iş kuran gençlere 3 yıl süreyle vergi teşviği, 1 yıl da prim desteği uygulanıyor. Vergi teşviği, 10 Şubat 2016’dan itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis olunan genç girişimcilere uygulanıyor. Bunların, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarından yıllık 75 bin liralık kısmı Gelir Vergisi’nden istisna tutuluyor. Bu yılki vergi dilimleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 75 bin lira gelir elde eden bir genç girişimci, yıllık 15 bin 720 lira, 3 yıllık ise 47 bin 16 lira Gelir Vergisi ödemekten kurtulacak.

Yaş sınırı ne?

Kazanç istisnasından; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa Gelir Vergisi mükellefi olan, mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış kişiler yararlanabiliyor. Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler, kira, menkul kıymet sermaye iradı, ücret gibi beyana tabi başka bir gelirinin olması durumunda, sadece ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilecek.

İşinin başında olacak

İstisnadan yararlanacakların kendi işinde bilfiil çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekiyor. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde, işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıması isteniyor. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olanlar bu destekten yararlanamıyor.

Nereye başvurabilirsiniz?

2020 yılında ilk defa kendi işini kurmuş bir genç girişimci, bu teşvikler sayesinde, bugünkü asgari ücret ve Gelir Vergisi üzerinden toplam 58 bin 200 lira avantaj elde edecek. Sigorta prim teşvikinden yararlanmak isteyen gençler, bağlı bulundukları vergi dairesinden ‘genç girişimcilerde kazanç istisnası’ belgesi alacak. Bu belgeyi bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya merkezine sunarak, teşvikten yararlanabilecek.

İlk Bağkur tescili

Genç girişimcilerin, hem vergi hem de sosyal güvenlik prim teşvikinden yararlanabilmesi için ise Bağkur (4B) kapsamında ilk defa sigorta tescilinin 1 Haziran 2018’den sonra yapılmış olması gerekiyor. Şartları sağlayan genç girişimcilerin, asgari ücret (yüzde 34.5’i) üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primleri, bir yıl boyunca Hazine tarafından karşılanacak. Bu da genç girişimcileri 2020 rakamlarıyla, aylık 1.015,33 lira, yıllık ise 12 bin 184 lira prim ödemekten kurtaracak. (Posta)