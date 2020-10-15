15 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.183 -0.52 EURO 9,3000 0.09
USD 7,9370 0.33 ALTIN 483,740 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milyarlık vurgun sonrası flaş karar!

15 Ekim 2020 Perşembe - 14:16 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 14:22

Binlerce kişinin mağduriyeti ile gündemde olan İstanbul Bilişim tüketicilerin satın aldığı ürünleri göndermediği gerekçesiyle uzun süredir gündemdeydi. Stokta ürün bulunmamasına rağmen çok sayıda kişiye ürün satılarak para toplandığı ortaya çıkan firma konkordato talebinde bulunmuştu. Firmanın talebi reddedildi.


İstanbul Bilişim'in konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

İstanbul Bilişim geçen yıl el değiştirdi. Kayıtlara göre şirketin yeni sahibi Nurettin Yavuz. Diyarbakır’da yaşayan 31 yaşındaki Yavuz adına, 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Kayıtlara göre, Yavuz adına hangi bir ev veya gayrimenkul bulunmuyor. 

MAHKEME İKİ KEZ SİTESİNİ KAPATTI
 
Şirketin konkordato davası devam ederken, mağdurlar da birçok yere şikâyetlerini bildiriyor. Yapılan şikâyetlerin bir kısmı ise şirketin web sitesinin kapatılmasına yönelik oldu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimlikleri şirketin sitesini, ‘koruma tedbiri gereği’ erişime kapattı. Şirket sahipleri bu kez istanbulbilisim.net isimli adres üzerinden satış yaptı. Yapılan şikâyet üzerine bu site de kapatıldı. Son olarak açılan istanbul-bilisim.com için de 3 gün önce erişim engeli talep edildi. Yapılan başvurunun sonucu bekleniyor.
 
 

ETİKETLER

İstanbul Bilişim' İstanbul Bilişim battı mı İstanbul Bilişim son durum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.