Binlerce kişi bekliyordu! Bugün açıklanıyor

ÖSYM Balkanı Aygün tarafından yapılan açıklamada 16 Ağustos'ta yapılan ALES sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES /1'e ilişkin şunları kaydetti:

"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."