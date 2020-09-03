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Binlerce kişi bekliyordu! Bugün açıklanıyor

03 Eylül 2020 Perşembe - 9:57 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 9:57

ÖSYM Balkanı Aygün tarafından yapılan açıklamada 16 Ağustos'ta yapılan ALES sonuçlarının bugün açıklanacağı duyuruldu


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof.  Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1)  sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirdi.
 
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 16 Ağustos'ta düzenlenen  ALES/1'e ilişkin şunları kaydetti:
 
"Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz  için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.  Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık  ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun."
 
  
 

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ÖSYM ALES ALES sonuçları
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