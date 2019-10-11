Binlerce kişi bekliyordu açıklandı! 8 aya çıkarılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında duyurdu. 10 bin polis alımı için 1-2 ay içinde ilana çıkılacak. Renk körlüğü ile ilgili çalışma yapılırken, polislerin eğitim süresi de yeniden 8 ay olacak.

10 bin polis alımı için düğmeye basıldı. Bakan Soylu, 1-2 ay içinde 10 bin polis alımı için ilana çıkmış oluruz'' dedi.

Binlerce kişi bekliyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında duyurdu. 10 bin polis alımı ile ilgili gelen soruları yanıtlayan Bakan Soylu 1-2 ay içinde 10 bin polis alımı için ilana çıkacaklarını dile getirdi.

10 bin polis alınacağını duyuran Bakan Soylu şunları söyledi: "Şu anda 8 bin 500 bekçimiz var. Karakollar için güven masası kurduk oraya da 3 bin kişi aldık. 3 bin polisin işi sadece bu olacak. 10 bin polis alımı için eylül- ekim gibi alım yapabiliriz demiştim ama süreç biraz uzadı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde ilana çıkmış oluruz. Polis yetiştirme kurs süremizi 4 aya indirmiştik şimdi bunu yeniden 8 aya çıkaracağız."

Renk körü olanların polis olamaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Bakan Soylu, onunla ilgili de çalışma yaptıklarını dile getirdi.