Binlerce işçiye zam, ek ödeme ve ikramiye...

Binlerce çalışan bekliyordu. Anlaşma imzalandı. Zam, ikramiye ve ek ödeme müjdesi geldi. İşçilere ayrıca 6'şar aylık diliminde 381 ve 403 TL olmak üzere toplam 784 TL brüt sosyal yardım ödenecek. Yine işçilere toplu iş sözleşmesi sürecinde yıllık 888 TL ek ödeme yapılacak işçilere geçmiş yılların farkları da geciktirilmeden ödenecek.

Sağlık kurumlarda çalışan işçiler (kadroya geçen taşeron işçiler dahil) için uygulanacak olan toplu iş sözleşmesi, Hak-İş 'e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası ile Sağlık Bakanlığı 'nın üyesi olduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası arasında imzalandı. Böylece hastanelerde temizlik, büro ve güvenlik hizmetlerie başta olmak üzere, bürolarında çalışanla işçilerin ücretlerinde ciddi iyileşmeler sağlandı.

SOSYAL YARDIM DA VAR

Yapılan sözleşme ile işçilere yılda 52 günlük ikramiyeye (tediye) ek olarak 60 günlük daha ikramiye ödemesi yapılacak. Yani toplamda 111 gülük ikramiye ödemesi yapılacak. İşçilere ayrıca 6'şar aylık diliminde 381 ve 403 TL olmak üzere toplam 784 TL brüt sosyal yardım ödenecek. Yine işçilere toplu iş sözleşmesi sürecinde yıllık 888 TL ek ödeme yapılacak işçilere geçmiş yılların farkları da geciktirilmeden ödenecek.

İYİLEŞTİRME VE ZAM

10 Ağustos 2020 tarihinde imza altına alman sozleşmeye göre, bürüt günlük çıplak ücretleri 116.67 TL'inin altında olanlara 5 TL iyileştirme zammı yapılacak. Buna ek olarak: 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 8, 2019 yılının ikinci altı ayında yüzde 4. 2(Bu yılının ilk altı ayında yüzde 5.5 enflayson zammı dahil), 2020 yılının ikinci altı ayında yuzde 5.75 (enflasyon zammı dahil) zam uygulanacak.