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Binlerce işçi aranıyor! Firmalar harekete geçti ve...
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda 2014 yılında 1400 çalışanla devraldıkları Salihli Organize Sanayi Bölgesinde 2-3 ay sonra 10 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacağını belirterek herkesin işsizlikten bahsettiği bir dönemde kendilerinin ilanla işçi aradıklarının altını çizdi. 2021 yılının yaz aylarında 3. Etap için çalışmalara başlayacaklarını kaydeden Başkan Kayda Salihli’nin Manisa’dan sonra en fazla istihdam ve üretim yapan ilçe olacağını vurguladı.
Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda fabrika inşaatlarının hızla devam ettiği Salihli Organize Sanayi Bölgesinin 2. Etabında incelemelerde bulundu. Başkan Kayda’ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu da eşlik etti.