Binlerce insanın hayatını kararttı! İşte 1 numara

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, ByLock konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başsavcı Yüksel Kocaman FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının kullanıcılarının iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Yüksel Kocaman, örgütün bunu eski TÜBİTAK çalışanı ve FETÖ firarisi Kemalettin Cengiz Erbakırcı'nın geliştirdiği "Mor Beyin" adlı uygulama ile gerçekleştirdiğini söyledi.

Peki FETÖ'cü Kemalettin Cengiz Erbakırcı kimdir?