İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR'ı Dutlu Mahallesinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 9 bin bin 90 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.
Binlerce ele geçirildi!
DHA | 20 Ocak 2018 Cumartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 1:25