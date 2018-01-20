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Binlerce ele geçirildi!

DHA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 1:25

Gaziantep'in Nizip İlçesinde jandarmanın bir TIR'da yaptığı aramada, dorsesinin tabanına yapılan özel bölmede, gümrük kaçağı 9 bin 90 paket sigara ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan TIR'ı Dutlu Mahallesinde durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsenin tabanına özel yapılan bölüme istiflenen gümrük kaçağı 9 bin bin 90 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

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Gaziantep Nizip jandarma TIR
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