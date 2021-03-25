25 Mart 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.403 -0.74 EURO 9,4500 0.69
USD 7,9700 0.62 ALTIN 443,530 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Binlerce çalışana esnek çalışma modeli! Salgın sonrası da devam edecek

AA |  25 Mart 2021 Perşembe - 14:18 | Son Güncelleme : 25 03 2021 - 14:23

İngiltere'nin en büyük konut finansman kuruluşu Nationwide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası da 13 bin çalışanının istediği yerden çalışmaya devam edebileceğini duyurdu.


Nationwide'dan yapılan açıklamada, şirket çalışanlarının yüzde  57'sinin salgın sonrası da evlerinden çalışmaya devam etmek istediği, yüzde  36'sının gerektiğinde evden, gerektiğinde ofisten çalışabileceği karma bir  sistemi tercih ettiği bildirildi.
 
Açıklamada, "Çalışanlarımız ofislere dönmeye zorlanmayacak. Fakat  ihtiyaç duyan herkesin de ofiste bir masası olacak. Ofisler, sosyal iletişim ve  iş birliğinin sağlandığı, ekiplerin yaratıcılık için buluşabildikleri bir alan  olacak." denildi.
 
Nationwide Üst Yönetcisi (CEO) Joe Garner, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, "2020, bize işerimizi nasıl yaptığımızın nereden  yaptığımızdan daha önemli olduğunu gösterdi. Çalışanlarımıza nerede  çalışacaklarının, günlerini nasıl planlayacaklarının kontrolünü vermek  istiyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Nationwide, halihazırda İngiltere genelinde 18 bin kişiyi istihdam  ediyor.
 
İngiliz enerji devi British Petroleum de (BP) daha önce çalışanlarının  haftada 2 gün evlerinden çalışabileceklerini duyurmuştu.
 
İngiliz Financial Times gazetesi, British Airways'in (BA), istihdam  ettiği 2 bin kişinin çalışma modellerindeki değişiklik planları nedeniyle  Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'daki yönetim merkezini satışa çıkarmayı  planladığını öne sürmüştü.
 
İngiltere'nin önde gelen bankaları HSBC ve Lloyds da ilerleyen dönemde  çalışanlarının istemesi halinde evlerinden çalışmalarına izin veren bir model  üzerinde durduklarını açıklamıştı.
 

ETİKETLER

Nationwide finansman Esnek çalışma modeli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.