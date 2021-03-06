ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Binlerce çalışan alınacak! Ve başladı

Binlerce çalışan alınacak! Ve başladı

Kontrollü normalleşmeyle eleman arayışı hızlandı. En çok garson, depo ve temizlik elemanı aranıyor. İstihdamda kıpırdanmanın başladığını belirten sektör temsilcileri, “Asıl hareket mayısta başlar” ifadelerini kullandı.

Binlerce çalışan alınacak! Ve başladı 1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan Türkiye'de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı. Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler, kısıtlı süre için de olsa kapılarını açarken personellerini de çağırıyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.