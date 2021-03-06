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Binlerce çalışan alınacak! Ve başladı
Kontrollü normalleşmeyle eleman arayışı hızlandı. En çok garson, depo ve temizlik elemanı aranıyor. İstihdamda kıpırdanmanın başladığını belirten sektör temsilcileri, “Asıl hareket mayısta başlar” ifadelerini kullandı.
1 Mart'tan itibaren kontrollü normalleşmeye başlayan Türkiye'de ekonomideki hareketliliğe paralel istihdamda da kıpırdanma başladı. Uzun süre kapalı kalan restoran ve kafeler, kısıtlı süre için de olsa kapılarını açarken personellerini de çağırıyor.