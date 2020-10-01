Binlerce araç servise koştu!

29 Eylül 2020'de İstanbul 'da yaşanan dolu yağışının ardından binlerce araç servislere başvuruyor. Hasar onarım şirketi RS Servis'in CEO 'su Ünal Ünaldı, dolu yağışı sonrasında ilk yarım saatte 100'e yakın başvuru aldıklarını ifade etti. . Ünaldı "2017 yılında İstanbul'da yaşanan dolu yağışında kısa sürede 10 bin aracın dolu hasarı onarımını gerçekleştirerek önemli bir tecrübe edinmiştik. Dolu hasarının boyasız göçük düzeltme tekniği ile onarılması gerektiğini tekrar bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan dolu yağışı sebebiyle ortalama 5000 aracın hasar gördüğünü tahmin ediyoruz" dedi.

Boyasız göçük düzeltme tekniği

Göçüklerde uygulanan “Boyasız Göçük Düzeltme Tekniği”, boyanın zarar görmediği göçüklerin, özel el aletleri ile boyaya zarar vermeden onarılması sistemi. Uygulanan bu teknik sayesinde, aracın geleneksel yöntemlerle(kaporta ve boya) onarım görmemesi sebebi ile orijinalliği azami düzeyde korunmuş oluyor.