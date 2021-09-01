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Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Hesaplara 1162 lira yatırılıyor! Tarih belli oldu
Binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor. Bu hakkı kimse bilmiyor. 30 gün için 1162 lira ödeniyor. Ayda 10 günden az çalışanlar bile yararlanıyor. Temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı... Sigorta işlemleri cep telefonundan bir mesajla yapılabiliyor.
Birçok kişi bu işleri yapıyor ama haklarından haberdar değil. Binlerce aile temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı için ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor. Bu işlerde çalışanların hem mali olarak hem de sosyal olarak haklarını bilmesi mağduriyetin önüne geçer. Ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta zorunluluğu bulunuyor. Haftada iki gün gündelikçi çalıştıranların sadece iş kazası, meslek hastalığına karşı sigorta yatırması yeterli. Ayda 10 günden az çalışanlar için 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında, 30 gün için bin 162 lira ödenmesi gerekiyor. Genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri durumunda sağlık yardımı alınabilir. Sigorta işlemleri cep telefonundan bir mesajla yapılabiliyor. Evde 10 günden fazla çalışanlara çalıştığı gün üzerinden sigorta yapılması zorunlu. Aynı evde oturan üçüncü dereceye kadar akrabaların yaptığı işler ev hizmeti sayılmıyor.