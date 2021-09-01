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Binlerce aileyi ilgilendiriyor! 1162 lira ödeniyor! Tarih belli oldu
Binlerce aileyi yakından ilgilendiriyor. Bu hakkı kimse bilmiyor. 30 gün için 1162 lira ödeniyor. Ayda 10 günden az çalışanlar için geçerli. Temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı... Başvuru işlemleri cep telefonundan bir mesajla yapılabiliyor.
Birçok kişi bu işleri yapıyor ama haklarından haberdar değil. Binlerce aile temizlik, yemek yapma, alışveriş, çocuk, hasta, yaşlı bakımı için ev hizmetlerinde yardımcı çalıştırıyor. Bu işlerde çalışanların hem mali olarak hem de sosyal olarak haklarını bilmesi mağduriyetin önüne geçer. Ev hizmetlerinde çalışanlar için sigorta zorunluluğu bulunuyor.