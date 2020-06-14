Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Marmara fay hattına...

Kandilli Rasathanesi Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar mevkiinde saat 17.24'te 5,8 şiddetinde deprem olduğunu açıkladı.Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
'4'Ü GEÇEN HER DEPREMDEN SONRA...'
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depremle ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Ersoy, bölgede artçı beklendiğini ve takip edileceğini söyledi. '4'ü geçen her depremden sonra bir süre sonra sokakta olmakta fayda var' diyen Ersoy vatandaşlara tavsiyelerde bulundu ve 'Dışarıda olmakta hep fayda görürüm. Mutlaka birinin tehlikeli olmadığının onaylaması gerekiyor' dedi.
"MARMARA'YA KADAR UZANIYOR"
Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremle ilgili son dakika açıklamalar yaptı. Tüysüz, "Yüzeyde şiddetli hissedildiğini düşünüyorum. Bölge önemli bir deprem kaynağı" dedi. Tüysüz, depremin olduğu fay hattının Marmara'ya kadar uzandığını belirterek, "İki bölgede kırılmadı. Biri Bingöl, ikincisi Marmara Denizi. Bu iki bölgede deprem beklentimiz var" ifadelerini kullandı.
HASARLI BİNALARA GİRMESİNLER ARTÇILAR OLABİLİR
Prof. Dr. Haluk Eyidoğan açıklamasında, 'Kuzey Anadolu fayı Karlıova civarından başlayıp güneye doğru devam ediyor. Kuzey Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının kesiştiği bir nokta. Deprem biliminde Karlıova üçgeni dediğimiz yerde oldu deprem. Oldukça kaotik zaman zaman bu büyüklükteki depremlere sahne oluyor. Yedisu fayı bu geçmiş yüzyıllarda oldukça büyük depremler yaratmış bir fay hattı. Orada bir sismik boşluk olduğunu söylerdi rahmetli Aykut Barka. Oraya yakın bir deprem sanıyorum. Bu kuvvetli bir deprem büyük bir deprem değil o bölge için her zaman beklenen bir deprem. Yerleşim yerlerinde hasara neden olmuş olabilir. Bunun ardından artçı şoklar gelebilir. 5.5 ve 5 civarında artçı şoklar olabilir. Dolayısıyla bölge halkının uyarılması gerekir ki hasarlı binalara girmesinler' dedi.'Daha büyük bir deprem beklenir mi?' sorusuna yanıt veren Eyidoğan, 'Bölge fay yapıları açısından stabil bir yer değil. Daha büyüğü konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. O bölgeye yakın alanlarda her zaman yıkıcı depremler beklenebilir. Arkasından daha büyük bir deprem gelir mi bunu bilemeyiz bununla ilgili elimizde bir ölçü birimi cetvel yok' ifadelerine yer verdi.