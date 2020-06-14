Bingöl depremi, İstanbul depremini tetikler mi?

Diyarbakır, Bingöl'de ilk açıklamaya göre 5,9 denilip 5,7 olarak revize edilen deprem, tüm bölgede şiddetli olarak hissedildi. Özellikle Erzurum Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedilen deprem akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi.

Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu fay hatlarının tam kesişim yerinde meydana gelen depremi Jeofizik Uzmanı Oğuz Gündoğdu Bingöl Depremi'ni yorumladı.

KESİŞİM KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ

Haber7.com'da yer alan habere görre; son dönemlerde yüksek şiddetli depremlerle anılan bölgede yaşanan hareketlilik, ağır yıkımlara, can kayıplarına neden olmuştu. Özellikle bu süreçte fay hattı üzerinde yaşanan dalgalanmanın şiddeti hakkında konuşan Jeofizik Uzmanı Oğuz Gündoğdu; yerin, iki fayın kesişim noktası olması nedeniyle şiddetin de art tığını ifade etti:

"Bu deprem üçlü kavşak olarak belirttiğimiz yere yakın bir yerde meydana geldi. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hattının kesişim noktasında yaşandı. Bu bölge üzerinde pek de anormal karşılamadığımız bir deprem. Anormal karşılanmaz çünkü bu bölge, bu şiddetteki depremleri üretebilecek bir yer. Burada bu tarzda yüksek şiddette depremler yaşanabilir."

İSTANBUL'U TETİKLEMEZ

Deprem konusu açılınca akıllara gelen, beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin bir tetikleme gücünün olamayacağını ifade eden Gündoğdu, fay hattının başka bir kuşak üzerinde yer aldığını ifade etti:

"Bu depremin İstanbul'a bir etkisi, tehlikesi olur mu? Tabiki olmaz. İkisi de başka güzergahlar, farklı yerler. Apayrı yerde meydana gelen bir deprem. Doğu Anadolu'da Elazığ ile başlayan bir hareketlenme var. Pülmür'de oldu geçenlerde. Bu hat hareket halinde. Fakat İstanbul'u etkileyebilecek bir durum söz konusu değildir."

"BİR KAÇ AY SÜREBİLİR"

Yakın dönem içerisinde sıklaşan ve artış gösteren bölgedeki jeolojik hareketlere de değinen Gündoğdu, burada yaşanan hareketliliğin bir kaç ay boyunca sürebileceğini ifade etti. Jeoloji uzmanı, Özellikle tarih boyunca şiddetli depremlerin yaşandığı bu hatta yaşanan sıkışmanın atılabilmesi adına bu sarsıntıların sürebileceğine işaret etti:

"Bu hat aktif olup, epeydir deprem olmayan bir yer. Geçmişte büyük depremler olmuş fakat yakın döneme kadar sessiz kalan bir fay hattı. Burada artçıların daha sürmesi beklenebilir. Rahatsız edici artçılardır bunlar, çevreyi ve olduğu yerin etrafına etki eder. Bu konu hakkında söyleyebileceğimiz, bu sarsıntıların bir kaç ay daha devam edebileceğidir. Bu süreç devam edebilir çünkü Elazığ depreminin ardından bakın Pülmür depremi daha yeni oldu. Bütün çevreyi paniğe sevk etti. Oradaki insanlar buna alışacaktır. "

Ayrıca Malatya 'da yaşanan depremin de bu sarsıntıyı tetiklemiş olabileceğine değinen Gündoğdu, depremlerin hat boyunca devam edebileceğine işaret etti.

DEPREM BÖLGESİNE UYARI!

Oğuz Gündoğdu deprem bölgesine de uyarılarda bulundu. Vatandaşlara evlerine girmeme uyarısı yapan Gündoğdu, güvenli bölgelerde geceyi geçirmelerini tavsiye etti.:

"AFAD ve yetkililer bölgede araştırma yapmaya başlamıştır. Halk muhakkak onu beklemeli ve evlerine girmemelidir. Artçılar devam edebilir ve tehlikeye neden olabilir."