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Bingöl'deki şiddetli deprem sonrası 22 artçı sarsıntı

AA |  14 Haziran 2020 Pazar - 19:25 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 20:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde ilçeye bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy, Kökpınar ve Karşıyaka köylerinin tarandığını, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını bildirdi.


AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7  büyüklüğündeki depremin ardından, ikisi 4,7 ve 4,6 olmak üzere toplamda 22  artçı depremin olduğu belirtildi.
 
Bölgeye, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü'nden 4, UMKE'den 5 personelin  yanı sıra Karlıova İtfaiye, İlçe Jandarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği ifade  edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bölgeye toplam 13 araç ile 59 AFAD personeli sevk edilmiştir. Siirt Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir.  Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar, Balpınarı, Ormaniçi, Çayköy,  Kökpınar ve Karşıyaka köyleri taranmış olup herhangi bir olumsuz durum  bulunmamaktadır. Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri taranmış olup herhangi bir  olumsuz durumun olmadığı bildirilmiştir. Enerji Bakanlığından alınan bilgilere  göre, herhangi bir enerji kesintisi olmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı  Bakanlığından alınan bilgilere göre, Türk Telekomun sabit şebekesinde ve  servislerinde herhangi bir olumsuz durum veya kesinti bulunmamaktadır. 3 mobil  baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Bölgeye 550 adet çadır sevk edilmiştir."
 
  
 
 

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AFAD afet ve Acil Durum Yönetimi Bingöl
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