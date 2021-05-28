Bingöl'de teröristlerin toprağa gömülü patlayıcıları ele geçirildi
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) | 28 Mayıs 2021 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 19:00
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK
'ya yönelik 'Eren-4' operasyonu kapsamında Yayladere ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcılar, operasyon bölgesinde kontrollü şekilde imha edildi.