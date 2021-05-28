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Bingöl'de teröristlerin toprağa gömülü patlayıcıları ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) |  28 Mayıs 2021 Cuma - 19:00 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 19:00

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren-4' operasyonu kapsamında Yayladere ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
 
Patlayıcılar, operasyon bölgesinde kontrollü şekilde imha edildi.

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Bingöl Yayladere terör örgütü PKK
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