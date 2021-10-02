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Bingöl'de terör saldırısı: İki işçi şehit oldu...

02 Ekim 2021 Cumartesi - 16:43 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 16:46

İçişleri Bakanlığı, Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde, elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş’ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçi şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi.

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