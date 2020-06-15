Bingöl'de şiddetli bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.51'de merkez üssü Karlıova ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

DEPREM PROFESÖRÜ ERSOY: ARTÇI SARSINTILAR ENDİŞE VERİCİ

Deprem profesörü Şükrü Ersoy CNN TÜRK canlı yayınında son Bingöl Karlıova depremi ve Türkiye'de deprem riski altındaki diğer bölgelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Şükrü Ersoy, meydana gelen artçı sarsıntılara dikkat çekerken, bölgedeki enerjinin farklı depremlere de neden olabileceğini kaydetti.

İşte Şükrü Ersoy'un canlı yayında son depremlerle ilgili yaptığı açıklamaların satır başları:

"BU DEPREM YENİ BİR SERİ İÇERİSİNDE"

Bu depremin yıkıcılığı çok büyük olaması gereken bir deprem. Ama kırsalımızda maalesef evler hasar görebildiği gibi can kayıpları ve yaralılar da olabiliyor. Bu depremin değil bizim gerçeğimiz. Yapılarımız sağlam değil. Durmasını beklemek yanlış bir yaklaşım olur. Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde depremler meydana geldi. Bu nokta Kuzey Anadolu ve Doğu anadolu fay hattının birleştiği yer. Sivrice ile Pütürge arasındaki hat 140 yıl sonra kırılmıştı. Bu deprem yeni bir seri içerisinde. Kuey Anadolu fayı üzerinde kırılmamış yerler var. Buranın en doğu ucu Karlıova ve çevresi en batı ucu ise neredeyse Marmara . Artçı sayısı çok fazla. 200 civarında. Hasarlı binalara girildiğinde olumsuz sonuçlar meydana gelebilir.

"200 ARTÇI SARSINTI ENDİŞE VERİCİ"

Yedisu fayı 6'nın üzerinde deprem de oluşturabilir. Son 5.7'lik deprem bağımsız bir deprem de olabilir. Bu bölgede çok fazla fay var. Benzer büyüklükte farklı depremler olabilir. Bakın artçı sarsıntılar 200'ü geçti. Bu sarsıntılar endişe verici.

"EN TEHLİKELİ FAY HATTI GÜNEY BATI ANADOLU HATTI"