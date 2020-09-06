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Bingöl'de PKK operasyonu! Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

AA |  06 Eylül 2020 Pazar - 21:39 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 21:42

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat malzeme bulundu. Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.


PKK'lı teröristlere karşı düzenlenen operasyonlar bugün de hız kesmedi. Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
 
OPERASYON YAPILDI
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı ve mühimmat olduğu bilgisi üzerine operasyon başlatıldı.
 
İMHA EDİLDİLER
 
Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 105 milimetrelik havan topu mühimmatı, 12 kilogramlık tüp, jeneratör, çanak ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu. Ele geçirilen malzemeler ekipler tarafından imha edildi.
 

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PKK terör örgütü teröristler terör operasyonu
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