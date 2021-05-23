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Bingöl'de PKK'lı teröristlerin 4 deposu kullanılamaz hale getirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) |  23 Mayıs 2021 Pazar - 18:28 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 18:28

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 depo tespit edildi. Depolarla yapılan aramalarda ele geçirilen el yapımı patlayıcı imha edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Eren-4' operasyonu kapsamında Karlıova ilçesi kırsalında operasyon başlatıldı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 depo tespit edildi.
 
Teröristlerin depoları kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen el yapımı patlayıcı operasyon bölgesinde imha edildi.

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Bingöl Karlıova operasyon
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