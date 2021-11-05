Bingöl'de gergin anlar! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Bingöl'de esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretlerinde, 23 aydır esnafı gezdiğini, iktidar partisini yermediğini ve kendi partisinin de propagandasını yapmadığını dile getiren Akşener, seçim zamanı geldiğinde hangi parti ikna ederse esnafın o partiye oy vereceğini kaydetti.

LÜTFÜ TÜRKAN KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.