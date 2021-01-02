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Bingöl'de ele geçirilen teröristlere ait mühimmat imha edildi

DHA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 22:03 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 22:03

Bingöl'de, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen Yıldırım-9 operasyonunda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler, imha edildi.


İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Bingöl kırsalında yürütülen Yıldırım-9 operasyonunda, arazi arama-tarama faaliyetlerinde kayalıklar arasına gizlenmiş plastik bidonlar içinde teröristlerin kullandığı mühimmat ve malzemeler bulundu. Ele geçirilen 5 el bombası, 1905 fişek, güneş enerjisi paneli, 20 metre elektrik kablosu ve 4 pil ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler imha edildi. 

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Bingöl PKK terör örgütü
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