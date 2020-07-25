Bingöl'de deprem! En son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli'den gelen bilgilere göre Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok kişi, Bingöl'de meydana gelen deprem nedeniyle 'Deprem mi oldu?' sorusunu araştırıyor ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından kaydedilen son depremleri araştırıyor. Peki, En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli ve AFAD tarafından kaydedilen son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli'den alınan bilgilere göre Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen deprem saat 08.02'de meydana geldi. İnternette deprem mi oldu, deprem nerede, kaç şiddetinde oldu sorularını araştırırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listelerini paylaşıyor. Peki, Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli tarafından kaydedilen son depremler listesi...

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kiğı ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.02'de meydana geldi. Yerin 13.85 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ