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Bingöl'de art arda korkutan depremler!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 22:43 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 22:43

Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde arından da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi


AFAD, saat 22.23'te Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde, 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
 
Saat  22:32'de ise 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

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