Bingöl'de art arda korkutan depremler!

Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde arından da 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

AFAD, saat 22.23'te Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde, 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 22:32'de ise 4.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.