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Bingöl'de 5 kilo plastik patlayıcı imha edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 0:09 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 0:09

Bingöl'ün Adaklı ilçesi kırsalında, Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Eren Şenyayla- Sağgöze' operasyonu kapsamında yapılan arazi araması sırasında bölücü terör örgütü tarafından eylem amaçlı toprağa gömülü halde 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcı düzeneğinin, operasyon bölgesinde imhası kameralara yansıdı.


Sonbahar-Kış operasyonları kapsamında Diyarbakır-Muş-Bingöl illerinde Eren Şenyayla-Sağgöze Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlıklarının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2.520 personel 124 operasyonel tim görev alıyor. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri tarafından Adaklı ilçesi kırsalında arazi taraması yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü metal tenekede içeresinde 5 kilogram el yapımı plastik patlayıcı düzeneği ele geçirdi. EYP düzeneği operasyon bölgesinde imha edilme anları ise kameralara yansıdı.
 
Güvenlik güçleri, PKK'nın kış üstlenmesi engellemek ve bölgede oldukları değerlendirilen örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlarını sürdürüyor.

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Bingöl Adaklı Jandarma Eren Şenyayla
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