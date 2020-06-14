Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi...

Bingöl'de şiddetli deprem. AFAD verilerine göre Bingöl Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.8 olarak duyurdu. Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem, Erzurum, Muş ve Erzincan illerinden de hissedildi. İçişleri Bakanı Soylu, bir karakolda nöbet kulübesinin yıkıldığını, bir güvenlik korucusunun göçük altında olduğunu, 2 kişinin de yaralandığını belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise ''Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, merkez üssü Karlıova ilçesi olan depreme ilişkin, Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesinin çöktüğünü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığını belirterek, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar mevkiinde saat 17.24'te 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini ilk olarak 5,9 olarak açıkladı. Daha sonra gelen revizelerde depremin büyüklüğü 5,7 olarak belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ile depremin meydana geldiği Bingöl'e gidecek.

NÖBET KULESİ YIKILDI, BİR KORUCU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bingöl'de meydana gelen depremde Karlıova-Kaynarpınar jandarma karakol komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi. 10 EV YIKILDI, YARALILAR KURTARILDI Vali Ekinci, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır." ifadesini kullandı. Tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." diye konuştu. Valilikten yapılan açıklamada da Kaynarpınar köyünde karakola ait 2 gözetleme kulesinin çöktüğü, 3 güvenlik korucusunun yaralandığı, tüm köy ve ilçelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

ERZURUM VALİSİ: OLUMSUZLUK GÖZÜKMÜYOR

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün ekipleri Karlıova sınırına yönlendirdiklerini söyledi. Köy muhtarlarıyla sık sık telefon görüşmesi halinde olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu: "Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor. Bütün arkadaşlarımız jandarma, AFAD , 112 ekiplerimiz müdahale ediyor. İhtiyaç halinde ben de Çat ilçesine geçeceğim. Gerekirse Karlıova'ya da takviye yapacağız. Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz." Bingöl'de 5.8 şiddetinde deprem! Bölgeden ilk görüntüler... video için tıklayın

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi. Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı. BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANI ERDAL ARIKAN: "Hepimize geçmiş olsun. 17,24'te 5.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. AFAD ekiplerimiz deprem bölgesine ulaştılar. Bingöl merkez ve Karlıova merkez ilçemizde can kaybı ve sıkıntımız görünmüyor. Ancak Dinarbey ve Elmalı köyünde 10 evin çöktüğü bilgisi var. Göçük altında olan vatandaşlarımzı vardı, kurtarıldı. Ölüm ve vefat haberimiz yok. Askeri bir karakolumuzun bir kulesi çökmüş, burada da göçük altından kurtarılan köy korucularımız var. Bir köy korucumuz göçük altından kurtarılmaya çalışılıyor. Diğer köylerimizden henüz bir bilgi yok, geldiğinde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Karlıova ve Yedisu ilçemizde, burada yaklaşık toplam 30 - 35 bin bir nüfusa tekabül ediyor. Yaz aylarında yoğunluk art ıyor, 40 bine yaklaşık bir nüfusa etki ediyor. Durumları ağır bir vatandaşımız yok. Ama diğer köylerde ağır bir durum var mı yok mu önümüzdeki saatlerde sağlıklı bir bilgi verebilirim."

5 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de en büyüğü 4.5 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

'DIŞARDA OLMAKTA FAYDA VAR'

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, meydana gelen depremle ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Ersoy, bölgede artçı beklendiğini ve takip edileceğini söyledi. '4'ü geçen her depremden sonra bir süre sonra sokakta olmakta fayda var' diyen Ersoy vatandaşlara tavsiyelerde bulundu ve 'Dışarıda olmakta hep fayda görürüm. Mutlaka birinin tehlikeli olmadığının onaylaması gerekiyor' dedi.