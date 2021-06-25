Bingöl'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde de hissedildi

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 15.51 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.
Bingöl Valisi, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun belirtilmediğini söyledi.
BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: OLUMSUZ İHBAR ULAŞMADI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından "Bingöl - Kiğı’da saat 21:28’de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır’dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir. Geçmiş olsun." mesajını paylaştı.
ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA
Prof Dr Şükrü Ersoy Twitter'dan depremle ilgili açıklama yaptı. Ersoy yaptığı açıklamada, "Elazığ Karakoçan dolayında M5.3 büyüklüğünde deprem. Geniş bir alanda hissedilmiş. DAF ya da KAF üzerinde değil" ifadelerine yer verdi.
PROF. BİNGÖL: BU FAYLAR BU BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLUŞTURABİLİR
Prof.Dr. Feyzi Bingöl, meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Elazığ'dan aldığım bilgilere göre önemli bir hasar yok, köylerden henüz bilgi alamadık. Bölge fay bakımından oldukça aktif bir bölge, Kuzey Anadolu fayı kuzeyinden geçiyor, güneyinden ise Doğu Anadolu Fayı geçiyor. Buraya yakın da daha önce Bingöl depremi vardı. Bu faylar, bu büyüklükte deprem oluşturma özelliğine sahip faylardır" ifadelerini kullandı
ART ARDA ARTÇI DEPREMLER
Kiğı'daki depremin ardından Elazığ Karakoçan ve Bingöl merkezde sırasıyla 2.6 ve 2.1 büyüklüğünde artçı şoklar meydana geldi.
BİNGÖL SOKAĞA DÖKÜLDÜ! iŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bingöl ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, memleketimizi tüm afetlerden korusun.