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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem

06 Mayıs 2021 Perşembe - 0:46 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 0:46

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 00:27'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan bir deprem gerçekleşti.
 
3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 10.36 km olarak kaydedildi.

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Bingöl Karlıova deprem
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