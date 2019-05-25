25 Mayıs 2019 Cumartesi
İSTANBUL 
22°C / 16°C
GALERİ VİDEO
BIST 86.072 1.74 EURO 6,8230 -0.15
USD 6,0780 -0.31 ALTIN 251,250 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Binbaşı Sonat'ı şehit etmişti! Mağarada cesedi bulundu

AA |  25 Mayıs 2019 Cumartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 25 05 2019 - 12:41

Ölü olarak bir mağarada bulunan teröristin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan, 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katılan "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu tespit edildi.


Tunceli kırsalında düzenlenen operasyonda ölü olarak  bir mağarada bulunan teröristin, yapılan DNA incelemesinde, İçişleri Bakanlığının  Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan, 2015'te Jandarma Binbaşı  Yavuz Sonat Güzel'in ve 2016'da 3 askerin şehit edilmesi olaylarına katılan  "Ferhat" kod adlı Ertan Erol olduğu belirlendi. 

Valilikten yapılan açıklamada, 24 Nisan'da, merkez kırsalında İl  Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü  mensubuna ait olduğu değerlendirilen erkek cesedinin bulunduğu anımsatıldı.   Ceset üzerinde DNA incelemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu  bilgilere yer verildi:

"İnceleme neticesinde cesedin İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar  Listesi'nde gri kategoride bulunan ve 300 bin lira ödülle aranan 'Ferhat' kod  adlı Ertan Erol olduğu, geçen yıl etkisiz hale getirildiği anlaşılmıştır.  'Ferhat' kod adlı teröristin, 22 Nisan 2016'da Tunceli-Elazığ kara yolu Göktepe  mevkisinde 3 askerin şehit edilmesi, 22 Ağustos 2016'da Nazımiye ilçe merkezine  yönelik saldırı, 26 Eylül 2015'te merkez Çiçekli bölgesinde Jandarma Binbaşı  Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olaylarına katıldığı tespit edilmiştir."
 
  Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale  getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

ETİKETLER

Yavuz Sonat Güzel tunceli Ertan Erol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.