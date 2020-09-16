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Binbaşı Kaya 'corona'dan hayatını kaybetti!

16 Eylül 2020 Çarşamba - 10:02 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 10:02

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli Binbaşı Halil İbrahim Kaya corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından acı bir haber vererek, Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu!

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.

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