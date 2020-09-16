Binbaşı Kaya 'corona'dan hayatını kaybetti!

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından acı bir haber vererek, Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu!

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun.