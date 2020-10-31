Binanız depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Deprem testi fiyatı ne kadar?

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından pek çok kişi, oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl öğrenebileceğini araştırıyor. Herkesin aklında tek bir soru var: Oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı. Bu sorunun yanıtı deprem güvenlik testinde saklı. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı ise kolonlardan alınan örneklerin değerlendirilerek, binanın yapısı ve zeminini ölçen deprem testinde ortaya çıkıyor. Peki, Binanız depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Deprem testi ne kadar? Deprem testi nasıl yapılır? Deprem Güvenlik Testi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremin ardından pek çok kişinin aklında oturduğu binaların depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu var. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı deprem güvenlik testiyle ölçülebiliyor. Peki, Binanız depreme dayanıklı mı? Deprem dayanıklılık raporu nasıl alınır? Deprem testi ne kadar? Deprem testi nasıl yapılır? Deprem Güvenlik Testi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Depremler, Dünya'nın en yıkıcı güçlerinden biri. Dünya üzerinde her yıl ortalama 20.000 deprem meydana geliyor. Yer kabuğunda oluşan sismik dalgalar binaları, şehirleri yok edebilir, çok fazla can alabilir. Hasarın kendisi depremden değil, genellikle binaların yanlış yere yapılmasından, dayanıksız malzeme kullanımından kaynaklanır. Depreme dayananıklı bina hem ölüm ve yaralanmalarını en aza indirir hem binanın ağır hasar almasını engeller.

BİNANIZ DEPREME DAYANIKLI MI?

Deprem yönetmeliğine göre, bir evin depreme dayanıklı olup olmadığını belirleyen ilk şey binanın yaşının kontrol edilmesidir. 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depremi sonrasında devlet tarafından oluşturulan yeni deprem yönetmeliğine bağlı bir şekilde inşa edilen yapılar daha yüksek sağlamlık gösteriyor. Eski dönemlerde inşa edilmiş yapılar yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılara göre daha riskli konumdadır. Binanın yaşı arttıkça, depreme karşı direniş gücü o kadar azalıyor.

Bir binanın depreme karşı dayanıklı olduğunu gösteren, öncelikle nem çekmemesi ve su gibi yıkıcı etkisi bulunan etmenlere karşı korunmuş olmasıdır. Bu da binalara su yalıtımı sağlanması sayesinde elde edilir. Evin dayanıklılığını gösteren unsurlardan biri de dış cephesinde çatlaklar ve bozukluklar görülmüyor olmasıdır. Dış cephe sağlamlığı aynı zamanda resmî kurumlarla da ispat edilmiş olmalıdır.

Yönetmeliğe bağlı denetimlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte binanın inşa edildiği zemin dayanıklılığı ölçüldüğünden, binanın inşa edilmesi sırasında bulunduğu zemine göre uygun temel koşullarının oluşturulur. Uygun koşul oluşturulamıyorsa bozuk bir zemin üzerinde binanın inşa edilmesine izin verilmez.

DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU NASIL ALINIR?

Binaya deprem dayanıklılık raporu almak için Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmî kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak gerekmektedir.

Belediye tarafından gönderilen teknik elemanlar gözle bir inceleme yapar, ağır hasar tespit ederse tahliye kararı verir.

Ağır hasar olmadığı bir durumda depreme dayanıklılık raporu alabilmek için binanın teknik üniversiteler, İnşaat Mühendisleri Odası veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış yapı denetim firmalara başvurmak gerekir.

Binaya bir ekip gidiyor. Binadan numuneler alınıyor. Bu numuneler binanın en sağlam olması gereken yerden yani kolonundan alınıyor. Deprem testi yapılan laboratuvarlarda kolondan alınan örneklerin kaç tonluk bir basınca dayanıklı olup olmadığı ölçülüyor.

DEPREM TESTİ NASIL YAPILIR? DEPREM TESTİ MALİYETİ NE KADAR?

Binanızın sağlamlığından endişe ediyorsanız, ilk yapmanız gereken binanıza sağlamlık testi yaptırmak. Bunun da daire başı maliyeti 300-500 lira arasında. Binasını depreme karşı güvenli hale getirmek isteyenler mühendislik bürolarına müracaat edebiliyor. Bu firmaların meslek odasına kayıtlı olmasına dikkat edilmeli. Güçlendirmenin maliyetine de bakılmalı. Bu maliyet binadaki hasara göre değişiyor. Ama güçlendirme maliyetinin, binanın yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin yüzde 40-50’si civarında olması önemli. Uzmanlar güçlendirmenin yeniden inşaya göre daha az maliyetli olduğunu belirtiyor. Rapor 10 gün içinde ev sahiplerine ulaştırılıyor.