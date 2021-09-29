Binance yanlış veri türü ne demek, Binance çöktü mü? Binance tr yanlış veri türü hatası veriyor! (Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı)

Binance yanlış veri türü ne demek, Binane çöktü mü? Kripto para alım-satım platformu olan Biance kullanıcıları hesaplarına giriş yapamadı. Binance uygulamasında işlem yapamayan kullanıcılar, sorunun neden kaynaklandığını, Veriler doğru biçimde olmadığı için okunamadı ifadesinin ne anlama geldiğini sorguluyor. Binance konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Binance TR alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası ne demek, ne zaman düzelecek?

Binance çöktü mü, Binance tr yanlış veri türü hatası ne demek? Binance uygulamasında işlem yapmaya çalışan vatandaşlar, alım-satım işlem hatasının neden kaynaklandığını ve ne zaman düzeleceğini sorguluyor. "Alım-satım askıya alındı", "Yanlış veri türü" ibaresi ile karşı karşıya kalan yatırımcılar, arama motorlarına yöneldi “Binance TR alım satım askıya alındı ne demek? Yanlış veri türü hatası ne zaman düzelecek?” sorularına yanıt aramaya başladı.

BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ, BİNANCE YANLIŞ VERİ TÜRÜ NE DEMEK?

Binance tarafından yayımlanan duyuruya göre, Binance uygulamasında 29 Eylül 2021 günü saat 10.00'da (TSİ) başlayacak programlanmış bir sistem güncellemesi gerçekleştirecek. Bu güncelleme yaklaşık 2 saat sürecek.

Binance tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Bu güncellemedeki önemli düzeltmeler:

• Genel sistem performansı ve kararlılığında iyileştirmeYükseltme süresi boyunca hesabınıza oturum açabilecek, emir iptal edebilecek ve fon aktarmaya devam edebileceksiniz. Ancak hesapta oturum açma ve hesap ile ilgili diğer işlevler zaman zaman kesintiye uğrayabilir.

Aşağıdaki hizmetler yükseltme boyunca askıya alınacaktır:

• Çekimler

• Spot alım satım

• P2P alım satım

• Dönüştürme ve OTC Portalında alım satım

• Kredi kartı ile kripto satın alma

• İtibari para yatırma ve çekme

• Trading, subscription and redemption of Leveraged Tokens

• Crypto Loans services

Lütfen dikkate alınız:

• Binance, sistem yükseltmesinden 10 dakika önce çekimleri askıya alacaktır. Bu süreden önce çekimlerin gerçekleşmesi için yeterli zaman ayırdığınızdan lütfen emin olun.

• Users with open Futures or Margin positions are recommended to re-assess their collateral balances prior to the start of the upgrade to mitigate against price fluctuations that may occur during the upgrade period.

• 2 saatlik yükseltme süresi en iyi tahminlerimize dayanmaktadır ve değişiklik gösterebilir. Her zaman olduğu gibi, güncellemenin ilerleyişi ile ilgili iletişimlerimizi düzenli olarak çeşitli sosyal medya kanallarımızdan sürdüreceğiz.

• The suspension of spot trading will affect the Price Index of certain USDT-margined perpetual contracts, including ALICEUSDT, BAKEUSDT, TLMUSDT, UNFIUSDT, BZRXUSDT, DODOUSDT, KEEPUSDT, RUNEUSDT, SFPUSDT, ALPHAUSDT, BELUSDT, GTCUSDT, HOTUSDT, LITUSDT, OCEANUSDT, COTIUSDT, CTKUSDT, DENTUSDT, HNTUSDT, MTLUSDT, STMXUSDT, TOMOUSDT, AUDIOUSDT, ATAUSDT, BTCDOMUSDT, DEFIUSDT, 1000SHIBUSDT, 1000XECUSDT. During this period, the Price Index of those contracts will not update, and the Premium Index will not be used to calculate the Funding Rate. We will use the Last Price Protected (https://www.binance.com/en/support/faq/360033525071) mechanism to update the Mark Price until spot trading resumes.