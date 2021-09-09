Binance Türkiye'de haciz şoku! 240 bin dolar buhar oldu

İşlem hacmi açısından dünyanın en büyüğü olan Binance’nin Türkiye birimi ilginç bir iddia ile gündeme. Hürriyet’in ‘Kripto Hesap Buharlaştı’ başlığı ile gündeme getirdiği olayda, dış ticaretla uğraşan Beşir Baran, Binance Türkiye hesabına aktardığı 240 bin dolar ın 4 dakika içinde buharlaştığını iddia etti. Hesaba giriş yapma ve işlem yapmak için iki ayrı telefonuna gelmesi gereken doğrulama kodlarının kendisine gönderilmediğini öne süren Baran, şirket hakkında yaptığı savcılık başvurusunun yanı sıra önceki gün yeni dava açtı.

40 BANKAYA YAZI

Beşir Baran, avukatları aracılığı ile Mersin Tüketici Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda “Şirket hesabındaki paramın güvenliği sağlanamadı. Zarara uğratıldım” diyerek ihtiyati haciz talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, yüzde 15 teminat yatırılması şartı ile kararı verdi. Baran, mahkemenin belirlediği 36 bin doları teminat olarak hesaba yatırdı. Tüketici mahkemesinin verdiği karar dün işleme konuldu.Mersin 4. İcra Müdürlüğü, şirket merkezinde haciz işlemi için İstanbul ’a yazı yazdı. Müdürlük, talimat yazısı yanı sıra Binance Türkiye’nin bağlı olduğu BN Teknoloji AŞ için 40 bankaya haciz müzekkeresi yazdı. Yazılarda, şirketin banka hesaplarındaki paraya bloke konulması istendi.

Bankalara yazılan yazıların yanı sıra, şirkete ait gayrimenkul ve araç sorgusu da yapıldı. Şirket adına her hangi bir taşıt veya taşınmaz kaydı bulunamadı. Yanıt veren 14 bankadan ise “Bizde parası yok” yanıtı geldi. Talimat yazısı sonrası İstanbul İcra Müdürlüğü ekipleri dün, fiili haciz işlemi için şirketin Şişli ’deki adresine gitti. Binadaki bazı eşyalara yönelik haciz işlemi yapıldı.

‘HUKİKİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR’

KONU ile ilgili Binance Türkiye’den yapılan açıklamada ise, hukuki sürecin etkin bir biçimde takip edildiği kaydedildi. Açıklamada, hesaptaki paranın buharlaştığı yönündeki açıklamanın bir iddiadan ibaret olduğu vurgulandı. Şirketten konu ile ilgili Hürriyet’e daha önce yapılan açıklamada ise, “Binance Türkiye olarak bu işlemin kullanıcının hesabındaki gerekli doğrulama adımları tamamlanarak yapıldığını görüntülemekteyiz. Binance Türkiye olarak üst düzeyde siber güvenlik programlarını kullanmaktayız. Bizim sistemimiz kaynaklı bir sorun olmadığı tespitiyle birlikte kullanıcının yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına adli makamlarla her türlü iş birliğine de açık olduğumuzu belirtmek isteriz” denilmişti.

‘Karşımızda hayali bir firma bulduk’

Kripto borsası şirketine yönelik haciz işleminin Türkiye’de bir ilk olduğuna işaret eden Av. Abdullah Acar, “Binance, globalde bilinen güçlü bir marka. Ancak, Türkiye’deki şirketine haciz için gittiğimizde resmen şok geçirdik. Şirketin bir ofisi bile yok. 40 kadar firmanın ‘ortak alan’ olarak ofisi kullandığı bir yerde olduğu ifade edildi. Bir masa bir kasa dahi göremedik. 4-5 saat süren haciz işleminde şirketin tek bir yetkilisini dahi göremedik. Ortak alandaki eşyaları için haciz tutanağı hazırlandı. Şirketin, depo olarak kullandığı 8-10 metrekarelik bir odada 6 bilgisayar bulduk ve onları yeddi emin deposuna kaldırdık. Nerede olduğu belli olmayan tamamen hayali bir firma. Doğrusu karşımızda şeffaf bir firma bulamadık. Bir muhatap bulamadık” diye konuştu. (Hürriyet)