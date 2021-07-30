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Binance'ten flaş kısıtlama kararı! Hemen hesap açamayacaklar

30 Temmuz 2021 Cuma - 13:07 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 13:07

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı. Web sitesinden yaptığı açıklamada Binance, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi. Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.


Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.
 
Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi.
 
Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.
 
Yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyurulurken, Avrupa'daki diğer ülkelerin ise kademeli olarak tasviye edileceği bildirildi. 
 
Açıklama sonrası Bitcoin 15 dakika içerisinde yüzde 4 düşerek 38 bin 300 seviyelerine geldi. 

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