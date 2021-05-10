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Binance para çekme işlemlerini durdurdu! Açıklama geldi

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 14:42 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 14:45

Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.


Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu. Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
 
Binance Global'den yapılan açıklamada: "Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denirken, "Bir para çekme talebi gönderirseniz, bir kuyruğa eklenecektir, ancak bu sorun çözülene kadar işleme alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi. 
 

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